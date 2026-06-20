Программы, песни и оформление: Минпросвещения подготовило новые рекомендации для детских садов

По словам министра, рекомендации вступят в силу с 1 сентября 2026 года и станут частью мероприятий, приуроченных к Году дошкольного образования. Документ регулирует широкий спектр вопросов: от выбора песен для занятий до оформления образовательных пространств, программ работы и проведения занятий с дошкольниками.