Зарплата в полмиллиона: уфимцам предложили заманчивые вакансии

Лидером списка стала позиция инженера-технолога в компании «Лидер Коммишнинг» — от 180 до 500 тысяч рублей в месяц. На втором месте — плиточник в «Фаворит-М» с зарплатой от 120 до 350 тысяч рублей. Руководитель отдела продаж может рассчитывать на доход от 120 до 300 тысяч рублей.