«Золотые маски» получили два башкирских театра

Также в лонг-лист премии вошел спектакль Башкирского академического драмтеатра «Не успела сказать люблю». Радий Хабиров поздравил коллективы и напомнил, что в прошлом году республика получила семь «Золотых масок». «Теперь — еще две. Спасибо театрам Башкортостана за профессионализм и преданность искусству. Этот успех, действительно, дорогого стоит», — отметил Глава республики.