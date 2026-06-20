ЕС потребовал от Турции исключить российский газ из новых поставок блоку

Европейский союз (ЕС) будет настаивать, чтобы газ, который Турция начнет поставлять в страны блока по новым контрактам, не имел российского происхождения. Об этом заявила министр экономики Германии Катерина Райхе.
По ее словам, Турция принимает во внимание большое значение, которое ЕС придает «отказу от российских сырьевых поставок», но ясно дала понять, что замена российских поставок невозможна в одночасье ни с экономической точки зрения, ни с точки зрения имеющихся ресурсов, передает агентство Bloomberg.
В Евросоюзе со среды, 17 июня, стартует реализация первого этапа запрета на импорт российского трубопроводного газа в рамках регламента о так называемом поэтапном отказе от энергоносителей из РФ. С этой даты начинает действовать запрет на поставки такого газа по краткосрочным контрактам. Документ окончательно принял Совет ЕС в январе.
Ранее СМИ писали, что три государства в Африке — Алжирская Народная Демократическая Республика, Республика Нигер и Федеративная Республика Нигерия — начали строительство газопровода протяженностью 4128 километров для поставок топлива в Европу.