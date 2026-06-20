ЕС потребовал от Турции исключить российский газ из новых поставок блоку

В Евросоюзе со среды, 17 июня, стартует реализация первого этапа запрета на импорт российского трубопроводного газа в рамках регламента о так называемом поэтапном отказе от энергоносителей из РФ. С этой даты начинает действовать запрет на поставки такого газа по краткосрочным контрактам. Документ окончательно принял Совет ЕС в январе.