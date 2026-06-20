Появились новые детали поисков 8-летнего мальчика, пропавшего в Ингушетии

Поиски 8-летнего мальчика, который пропал в Ингушетии при спасении тонущего друга, продолжаются шестой день, основной акцент сделан на труднодоступные места, сообщает МЧС региона.
«Основной акцент поиска сделан на труднодоступные места, выявленные в ходе вчерашних поисково-спасательных работ. Было определено порядка восьми таких участков, на которых задействована группа спасателей-водолазов», — сказано в публикации.
Всего с 9:00 до 21:00 работы провели на девяти участках Сунжи протяженностью 24 километра. На них были задействованы 1600 человек. Они осмотрели русло реки и прибрежные территории, водолазы совершили 15 погружений.
Кроме того, были осуществлены работы по очистке русла реки, а также проведена воздушная разведка прибрежной зоны на всей протяженности реки.
Как сообщалось ранее, 8-летний мальчик попытался спасти своего тонущего друга на реке Сунжа. Однако его подхватило сильное течение, и он исчез под водой. Друг пропавшего смог ухватиться за ветки и дождаться помощи.