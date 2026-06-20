Кадры работы следователей в ТЦ в Краснодаре после атаки юноши с ножом

Работа СК в ТЦ Краснодара, где мужчина напал на посетителей с ножом.
Следователи продолжают работу в торговом центре West Mall в Краснодаре, где юноша напал с ножом на посетителей, сообщает региональное ведомство.
На опубликованных ведомством кадрах сотрудники осматривают место происшествия и фиксируют следы преступления.
Правоохранители изымают видео с камер наблюдения и предметы, имеющие значение для следствия.
Нападение произошло днем 20 июня. Юноша 2007 года рождения нанес ножевые ранения нескольким посетителям, в результате чего пять человек были ранены, одна пострадавшая скончалась.
Злоумышленник также бросил пиротехнику в помещение, где расположен детский развлекательный центр.
Нападавшего задержал очевидец. Юноше назначили судебно-психиатрическую экспертизу. Следственный комитет возбудил дела об убийстве (ст. 105) и покушении на убийство (3 ст. 30 ст. 105 Уголовного кодекса).
МВД показало первые кадры с напавшим на посетителей ТЦ в Краснодаре.
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