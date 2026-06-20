Нидерланды обыграли Швецию со счетом 5:1 на ЧМ-2026

Следующий матч в группе F пройдет 21 июня между Японией (1 очко) и Тунисом (0). Игра начнется в 7:00 мск. Чемпионат мира по футболу проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В 2025 году чемпионат выиграла Аргентина.