Звезда «Сладкой жизни» Ильяшенко устала работать и пришла тусоваться

Актриса Лукерья Ильяшенко, которая хорошо известна поклонникам по ролям в фильмах и сериалах («Сергий против нечисти», «Сладкая жизнь») приехала на вечеринку в центре Москвы. Здесь она встретила коллег по цеху, а также журналистов, которые с ней пообщались и сделали много снимков. «МК» Ильяшенко рассказала, что вся в делах и заботах, несмотря на лето. Впрочем, она мечтает, чтобы у неё была уже возможность не работать целыми днями, потому что Ильяшенко устала. Однако, артистка выглядела полной сил и энергии. Улыбалась и демонстрировала модные красные туфли. Так и не скажешь, что устала. Смотрите появление популярной актрисы на тусовке.