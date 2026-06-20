Расставшаяся с режиссёром Цуканова-Котт обнималась с Павлом Деревянко на вечеринке

Актриса Анна Цуканова-Котт появилась на тусовке, которая проходила в центре Москвы на набережной. Приехала она по приглашению актёра Павла Деревянко и его жена Зои. Артистка с удовольствием позировала для фотографов и обнималась с другом и коллегой Деревянко. Надо сказать, жена Павла в данном случае не ревновала- известно, что Анна уже вышла замуж за продюсера после развода с режиссёром Коттом.