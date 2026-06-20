Посольство РФ: Россиян среди погибших и раненых в ДТП с автобусом в Турции нет

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что четыре человека погибли и еще 16 пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом в провинции Испарта. По данным портала Antalya Hakkinda, автобус, перевозивший туристов, потерял управление и съехал в обрыв. Предварительно, водитель не справился с управлением, после чего транспортное средство вылетело с дороги и перевернулось.