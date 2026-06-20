Сальдо опроверг данные о прекращении сообщения Херсонской области с Крымом

Заявления о якобы подготовке к прекращению транспортного сообщения Херсонской области с Крымом не соответствуют действительности. Об этом в субботу, 20 июня, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
По его словам, ложные данные распространяет Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) Вооруженных сил Украины, чтобы посеять панику среди жителей.
— Очередная волна фейков от украинских ЦИПсО разгоняется через соцсети, мессенджеры и анонимные каналы. На этот раз распространяются ролики о якобы подготовке «эвакуационных автобусов», скором закрытии границ с Крымом, перекрытии движения и других чрезвычайных мерах, — написал Сальдо в МАКС.
В мае депутаты Госсовета Республики Крым одобрили соглашение об установлении административной границы с Херсонской областью, сообщил председатель крымского парламента Владимир Константинов. Документ был ранее подписан главами двух регионов — Сергеем Аксеновым и Владимиром Сальдо. Как указано в пояснительной записке, фактические границы регионов останутся неизменными.