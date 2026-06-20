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Ozon и «Авито» запретили продавать бензин для автомобилей на своих платформах

Маркетплейс Ozon запретил продавать бензин для автомобилей на своей платформе. Об этом в субботу, 20 июня, сообщили в пресс-службе сервиса.

Маркетплейс Ozon запретил продавать бензин для автомобилей на своей платформе. Об этом в субботу, 20 июня, сообщили в пресс-службе сервиса.

— На Ozon запрещена продажа бензина для автомобилей — таких товаров нет на нашей витрине, а создать карточку такого товара не получится. Она будет заблокирована на еще этапе модерации, до появления товара на витрине, — приводит сообщение интернет-магазина РИА Новости.

В свою очередь, онлайн-площадка «Авито» также скроет все объявления о перепродаже бензина «во избежание спекуляций на товары первой необходимости».

— Правило вступило в силу, модерация запущена, — передает заявление пресс-службы компании агентство.

На столичных АЗС наблюдается значительный рост цен на дизельное топливо. Существенно начал дорожать и бензин. С начала года стоимость литра 92-го бензина на заправках в Москве выросла на 2,69 рубля, 95-го — на 3,04 рубля, а дизельного топлива — на 2,79 рубля. Вместе с тем, вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам проработать ряд вопросов для стабилизации внутреннего рынка топлива. Что происходит с ценами на бензин и топливо в России, а также что будет дальше, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.

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