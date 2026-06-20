Калининградские кинологи МЧС показали своих четвероногих напарников

Кинологические расчеты МЧС — это спасатели, которые работают вместе со служебными собаками. Их главная задача — искать людей в завалах, лесах и труднодоступных местах, где техника не всегда может помочь. За этой работой стоят долгие тренировки и прочная связь между человеком и животным.