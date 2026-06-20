В Сети сообщили о психическом заболевании устроившего резню в ТЦ Краснодара

У молодого человека, задержанного после нападения на посетителей торгового центра Краснодара, диагностировано инфантильное расстройство личности, утверждают в Сети.
Как сообщается, диагноз поставили в 2016 году при прохождении медосмотра.
Отметим, человек, у которого есть инфантильное расстройство личности, может предпочитать избегать ответственности, а также остро реагировать на критику.
Инцидент произошел на территории торгового центра на улице Западный Обход. В помещение зашел молодой человек с мачете и нанес ранения нескольким посетителям. В результате погибла женщина, еще пять человек пострадали. Специалисты устанавливают обстоятельства случившегося.
После произошедшего задержали 19-летнего юношу. С ним работают полицейские.