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В Сети сообщили о психическом заболевании устроившего резню в ТЦ Краснодара

Появились подробности о задержанном после нападения на посетителей торгового центра Краснодара.

Источник: Аргументы и факты

У молодого человека, задержанного после нападения на посетителей торгового центра Краснодара, диагностировано инфантильное расстройство личности, утверждают в Сети.

Как сообщается, диагноз поставили в 2016 году при прохождении медосмотра.

Отметим, человек, у которого есть инфантильное расстройство личности, может предпочитать избегать ответственности, а также остро реагировать на критику.

Инцидент произошел на территории торгового центра на улице Западный Обход. В помещение зашел молодой человек с мачете и нанес ранения нескольким посетителям. В результате погибла женщина, еще пять человек пострадали. Специалисты устанавливают обстоятельства случившегося.

После произошедшего задержали 19-летнего юношу. С ним работают полицейские.