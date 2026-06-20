В Сети сообщили о психическом заболевании устроившего резню в ТЦ Краснодара

Инцидент произошел на территории торгового центра на улице Западный Обход. В помещение зашел молодой человек с мачете и нанес ранения нескольким посетителям. В результате погибла женщина, еще пять человек пострадали. Специалисты устанавливают обстоятельства случившегося.