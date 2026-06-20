Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мурашко напомнил о праве на анализ по ОМС для профилактики инфаркта

Россияне могут один раз в жизни по ОМС сдать анализ на наследственные формы дислипидемии, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на церемонии открытия Череповецкой городской поликлиники № 7 в Вологодской области.

Источник: РБК

Россияне могут один раз в жизни по ОМС сдать анализ на наследственные формы дислипидемии, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на церемонии открытия Череповецкой городской поликлиники № 7 в Вологодской области.

Исследование можно пройти бесплатно раз в жизни, оно позволяет оценить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

«Вы будете точно знать, что если у вас такие проблемы есть, предрасположенность, то с помощью уже медицинских технологий, лекарственных препаратов вы можете профилактировать раннее развитие инфаркта, инсульта», — сказал Мурашко.

Дислипидемия — это нарушение обмена жиров, которое приводит к повышенному уровню холестерина в крови и увеличивает риск раннего развития сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт и инсульт.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».