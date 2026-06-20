Мурашко напомнил о праве на анализ по ОМС для профилактики инфаркта

Россияне могут один раз в жизни по ОМС сдать анализ на наследственные формы дислипидемии, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на церемонии открытия Череповецкой городской поликлиники № 7 в Вологодской области.
Исследование можно пройти бесплатно раз в жизни, оно позволяет оценить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
«Вы будете точно знать, что если у вас такие проблемы есть, предрасположенность, то с помощью уже медицинских технологий, лекарственных препаратов вы можете профилактировать раннее развитие инфаркта, инсульта», — сказал Мурашко.
Дислипидемия — это нарушение обмена жиров, которое приводит к повышенному уровню холестерина в крови и увеличивает риск раннего развития сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт и инсульт.
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