Нижегородский студент Мининского университета выиграл Draft Combine

Сегодня в Нижнем Новгороде проходит второй этап всероссийского отборочного турнира Лига Ставок Media Basket (16+).
В рамках спортивного мероприятия в физкультурно-оздоровительном комплексе «Мещерский» состоялся Draft Combine — кастинг для баскетболистов, желающих заявить о себе. Спортсменам предстояло пройти серию тестов и игровых испытаний, направленных на оценку физических, технических и игровых качеств участников. Оценивать потенциал и навыки участников будут представители команд лиги.
По итогам напряжённых баталий была определен квартет лучших, которые отправятся на заключительный этап в Москву. Там участники смогут сделать следующий шаг к попаданию в одну из команд нового сезона.
А победителем кастинга стал студент Мининского университета Андрей Склемин, который в награду получит полностью оплачиваему путёвку в столицу.
— Я представляю команду «ЗАКАТ БАСКЕТ», на предстоящем выставочном медиа-турнире, — рассказывает баскетболист. — В драфте решил принять участие, чтобы просто потренироваться, «пристреляться» к кольцам. Потом уже в процессе парни поставили передо мной задачу выиграть в кастинге, чтобы мы смогли выбрать себе соперника в полуфинале командных соревнований.
По признанию Андрея, он не готовился специально к драфту, так как не знал, с кем придётся соперничать и какие будут задания.
— Что было самым трудным? Это долгое ожидание своей очереди в конкурсах, — смеётся Склемин. — Ну, и сам финал получился сложным. Оппонент превосходил меня в габаритах, вдобавок, уменьшили площадку, обыграть один в один стало практически невозможно. Рад, что мне улыбнулась удача! Перед поездкой в Москву, конечно, буду усиленно тренироваться, дабы доказать, что я не случайно отобрался в финальный раунд.
А впереди — выставочный турнир, в котором примут участие четыре коллектива.
Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что нижегородские баскетболисты примут участие в кастинге Лиги Ставок Media Basket.