Нижегородский студент Мининского университета выиграл Draft Combine

— Что было самым трудным? Это долгое ожидание своей очереди в конкурсах, — смеётся Склемин. — Ну, и сам финал получился сложным. Оппонент превосходил меня в габаритах, вдобавок, уменьшили площадку, обыграть один в один стало практически невозможно. Рад, что мне улыбнулась удача! Перед поездкой в Москву, конечно, буду усиленно тренироваться, дабы доказать, что я не случайно отобрался в финальный раунд.