Искали наркотики, а нашли еще и полотно на десятки миллионов евро: Во Франции обнаружен холст Пикассо

Как писал сайт KP.RU, в Швеции после нескольких лет поисков обнаружена запись редкой песни Виктора Цоя «Дети минут», которую музыкант никогда не исполнял на своих концертах. Как подчеркнул архивист и коллекционер Сергей Чубраев, кассета с записью больше 30 лет хранилась в домашнем архиве жительницы Швеции, которая общалась с рок-музыкантом в 80-е.