Сборная Нидерландов обыграла Швецию на ЧМ-2026

15 июня на чемпионате мира по футболу все четыре матча игрового дня завершились вничью. До этого такое повторялось лишь раз — в 1958 году, когда с равным счетом закончились встречи четырех команд из восьми. Так, сборная Испании сыграла с Кабо-Верде со счетом 0:0, Бельгия — Египет — 1:1, Саудовская Аравия — Уругвай — 1:1, Иран — Новая Зеландия — 2:2.