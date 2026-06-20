Сборная Нидерландов обыграла Швецию на ЧМ-2026

Сборная Нидерландов обыграла команду Швеции со счетом 5:1 на чемпионате мира по футболу 2026 года. Матч прошел на стадионе «NRG Стэдиум» в Хьюстоне, США.
На пятой минуте счет открыл нападающий Брайан Бробби. На 17-й минуте он сделал дубль. На 47-й минуте проявил себя полузащитник Коди Гакпо. Он оформил дубль через семь минут. На 59-й минуте в шведской команде гол забил Антони Эланга. На 89-й минуте отличился голландский полузащитник Крисенсио Саммервилл.
Таким образом, команда Нидерландов набрала четыре очка и возглавила группу F.
15 июня на чемпионате мира по футболу все четыре матча игрового дня завершились вничью. До этого такое повторялось лишь раз — в 1958 году, когда с равным счетом закончились встречи четырех команд из восьми. Так, сборная Испании сыграла с Кабо-Верде со счетом 0:0, Бельгия — Египет — 1:1, Саудовская Аравия — Уругвай — 1:1, Иран — Новая Зеландия — 2:2.
Испанский полузащитник «Реал Сосьедада» Микель Оярсабаль установил антирекорд на чемпионатах мира. Согласно данным Opta, он стал первым за последние 60 лет игроком, который не смог коснуться мяча в течение первых 30 минут игры.