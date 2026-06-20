Жену премьера Испании отправили под суд присяжных и запретили ей покидать страну

Ранее газета El Pais писала, что обвинение в Испании попросило 24 года тюремного заключения для Гомес. Кроме того, обвинения выдвигают против ее помощницы Кристины Альварес и предпринимателя Хуана Карлоса Баррабеса. Каждому из них грозит по 22 года тюрьмы. Педро Санчес пока может фигурировать в деле как свидетель.