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Жену премьера Испании отправили под суд присяжных и запретили ей покидать страну

Судья направил супругу премьер-министра Испании Педро Санчеса Бегонью Гомес под суд присяжных и запретил ей покидать территорию страны. Об этом в субботу, 20 июня, сообщило новостное агентство EFE.

Судья направил супругу премьер-министра Испании Педро Санчеса Бегонью Гомес под суд присяжных и запретил ей покидать территорию страны. Об этом в субботу, 20 июня, сообщило новостное агентство EFE.

— Судья Хуан Карлос Пейнадо направил супругу премьер-министра Испании Педро Санчеса Бегонью Гомес под суд и в качестве обеспечительных мер распорядился изъять у нее паспорт, запретил покидать территорию страны и обязал дважды в месяц являться в суд, — говорится в материале.

По информации журналистов, женщину обвиняют в коррупции в частном секторе, незаконном присвоении средств и растрате государственных денег.

Ранее газета El Pais писала, что обвинение в Испании попросило 24 года тюремного заключения для Гомес. Кроме того, обвинения выдвигают против ее помощницы Кристины Альварес и предпринимателя Хуана Карлоса Баррабеса. Каждому из них грозит по 22 года тюрьмы. Педро Санчес пока может фигурировать в деле как свидетель.

Расследование в отношении Гомес началось еще в 2024 году. Испанские СМИ сообщали, что поводом для судебного расследования стала жалоба организации «Чистые руки».