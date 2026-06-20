Канадского миллиардера признали виновным в сексуальном насилии

Высший суд Онтарио в Торонто признал основателя компании Magna International, которая производит автозапчасти, 93-летнего Фрэнка Стронаха, виновным в сексуальном насилии и домогательствах в отношении двух женщин, сообщает CBC News.
Стронах был оправдан по трем другим обвинениям в сексуальном насилии в отношении двух других женщин. Основатель Magna International не признал себя виновным.
Одна из женщин рассказала, что после ужина в 1977 году, когда ей было 25 лет, она пришла к нему в квартиру, там бизнесмен задрал ей юбку и попытался изнасиловать. Судья постановила, что многое из описанного потерпевшей действительно произошло, но квалифицировала случившееся как непристойное поведение, поскольку не было установлены детали одежды.
Другая женщина сообщила, что миллиардер домогался ее в 1980-х годах. По ее словам, он неоднократно щупал ее после того, как она попыталась покинуть его квартиру после ужина, на который пришла, чтобы обсудить свое увольнение с должности официантки из принадлежащего ему ресторана.
Третья женщина заявила, что Стронах изнасиловал ее в начале 1980-х годов в своей квартире в Торонто. Однако судья в данном случае заявила, что не уверена в надежности показаний истца, поскольку произошедшее случилось более 40 лет назад.
После вынесения решения адвокат основателя Magna Леора Шемеш заявила, что рада признанию ее подзащитного невиновным по большинству обвинений.
Фрэнк Стронах родился в сентябре 1932 года в Австрии. После переезда в Канаду основал Magna International. На сегодняшний день компания является одним из крупнейших мировых производителей автокомплектующих и одной из крупнейших компаний Канады.
Состояние самого Стронаха в 2018 году оценивалось в $1,5 млрд, подсчитал Forbes.
Оглашение приговора состоится 17 сентября.
Об аресте и обвинении миллиардера в сексуальных преступлениях сообщила полиция канадского региона Пил в июне 2024 года. После предъявления обвинений Стронаха освободили из-под стражи на определенных условиях.
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