Ученые бьют тревогу из-за сверчков-людоедов, которые предвещают конец света

Метеоролог Мэтт Джонсон объяснил, что массовое нашествие спровоцировали сухая зима и тёплая весна, создавшие идеальные условия для раннего вылупления яиц. Кроме того, популяция сверчков достигает пика в периоды затяжных засух. Пользователи соцсетей проводят параллели с Пятой трубой в Откровении, где саранча выходит из бездны. Один из пользователей опубликовал библейский стих: «И вышла из дыма саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы».