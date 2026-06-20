Ученые бьют тревогу из-за сверчков-людоедов, которые предвещают конец света

В США полчища мормонских сверчков захватывают улицы, дворы и дома в штатах Орегон, Невада и Айдахо. Местные жители сравнивают нашествие с библейской казнью из Откровения Иоанна Богослова, сообщает Daily Mail, материал перевел Aif.ru.
Насекомые, известные своим агрессивным и каннибалистическим поведением, появились в апреле — раньше обычного, что вызывает опасения учёных о рекордном росте популяции летом. В городе Аштон, штат Айдахо, жители называют происходящее «заражённым кошмаром» — дома буквально покрыты насекомыми.
Метеоролог Мэтт Джонсон объяснил, что массовое нашествие спровоцировали сухая зима и тёплая весна, создавшие идеальные условия для раннего вылупления яиц. Кроме того, популяция сверчков достигает пика в периоды затяжных засух. Пользователи соцсетей проводят параллели с Пятой трубой в Откровении, где саранча выходит из бездны. Один из пользователей опубликовал библейский стих: «И вышла из дыма саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы».
Мормонские сверчки не являются настоящими сверчками — это бескрылые насекомые, похожие на крупных кузнечиков, достигающие до 5 см в длину. Они известны каннибализмом: любой замедлившийся или раненый сородич немедленно съедается стаей, что создаёт эффект непрерывного движения.
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