Снова пять, но в другие ворота. Шведы разгромно проиграли нидерландцам на ЧМ

Тем не менее шведы не сложили оружие. В попытке уйти от крупного поражения они усилили давление на ворота команды Нидерландов и сумели отыграть один мяч. Отличился Антони Эланга, который вышел на замену и забил уже спустя три минуты после появления на поле. Этот гол подарил болельщикам сборной Швеции надежду, что команда сможет навязать борьбу, но, увы, этого не случилось. Шведы продолжали атаковать, искали шансы сократить отставание в счете, но в их действиях не хватало точности и хладнокровия.