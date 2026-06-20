Снова пять, но в другие ворота. Шведы разгромно проиграли нидерландцам на ЧМ

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Сборная Нидерландов уверенно переиграла команду Швеции со счетом 5:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Эта победа стала одной из самых ярких в текущем розыгрыше турнира и позволила «оранжевым» вновь заявить о себе как о претендентах на высокие места. С четырьмя очками в активе сборная Нидерландов закрепилась на первой строчке в группе F, продемонстрировав мощную игру и отличную реализацию моментов.
Матч проходил в Хьюстоне, где ранее было объявлено штормовое предупреждение, но благодаря крыше на стадионе команды играли в комфортных условиях. Начало встречи получилось для шведов обескураживающим. Нидерландцы с первых минут обрушили на соперника шквал атак, действуя быстро, слаженно и агрессивно. Уже к 17-й минуте номинальные хозяева поля забили два мяча, и оба на свой счет записал Брайан Бробби.
После двух пропущенных голов шведы сумели немного прийти в себя и перехватить инициативу. Они стали чаще владеть мячом, активнее продвигаться вперед и создавать опасные моменты у ворот соперника. В эти минуты игра выровнялась, и казалось, что скандинавы способны переломить ход встречи. Особенно выделялся Виктор Дьёкереш, который в первом тайме трижды оказывался в идеальной позиции для взятия ворот. Однако каждый раз на пути мяча вставал надежный Барт Вербрюгген. Его уверенные сейвы не позволили шведам сократить отставание и сохранить интригу в матче.
Дежавю после перерыва.
Во втором тайме нидерландцы вновь удачно вошли в игру и уже в первые минуты после перерыва довели счет до разгромного. Коди Гакпо оформил дубль, и стало ясно, что шансов у сборной Швеции практически не осталось. Два быстрых гола сломали игру и окончательно деморализовали шведскую команду.
Тем не менее шведы не сложили оружие. В попытке уйти от крупного поражения они усилили давление на ворота команды Нидерландов и сумели отыграть один мяч. Отличился Антони Эланга, который вышел на замену и забил уже спустя три минуты после появления на поле. Этот гол подарил болельщикам сборной Швеции надежду, что команда сможет навязать борьбу, но, увы, этого не случилось. Шведы продолжали атаковать, искали шансы сократить отставание в счете, но в их действиях не хватало точности и хладнокровия.
На 89-й минуте встречи интрига окончательно исчезла. Крисенсио Саммервилл поставил точку в матче, забив пятый мяч в ворота сборной Швеции. Этот гол подвел итог уверенной победе нидерландцев и подчеркнул разницу в классе между командами. Сборная Нидерландов одержала свою самую крупную победу на чемпионатах мира с 2014 года — тогда они также победили на групповом этапе со счетом 5:1, но испанцев.
Расклады в группе F.
Эта победа не только принесла команде Нидерландов важные три очка, но и вернула им статус фаворитов группы. Теперь команда может рассчитывать на уверенное продвижение по турнирной сетке. Сборная Швеции же осталась на втором месте, но их позиции стали гораздо менее надежными. В ближайшее время их может обогнать сборная Японии, которая 21 июня в 07:00 по московскому времени начнет матч против команды Туниса.
В заключительном туре группового этапа шведам предстоит решающая встреча с японцами. Эта игра станет для них шансом исправить положение и побороться за выход в плей-офф. В то же время сборная Нидерландов сыграет с коллективом из Туниса. Оба матча пройдут 26 июня и начнутся в 02:00 по московскому времени.