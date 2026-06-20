«Парящие» корабли заметили на Балтийском море из-за эффекта фата-моргана

Эффект фата-моргана заметили на Балтийском море под Калининградом, корабли на горизонте как будто парят в воздухе. Об этом написал в субботу, 20 июня, Telegram-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».
— Парящие корабли или эффект фата-моргана в Балтийске. Верхний мираж (Fata Morgana) как правило наблюдается в условиях наличия нескольких слоев воздуха с разной температурой: когда холодный воздух держится низко над морской поверхностью, а над ним проходит волна теплого воздуха. В таких случаях свет от объекта изгибается вниз в сторону наблюдателя, поднимая отдаленные объекты выше их реальной высоты, — сказано в публикации.
Миражи могут быть различных типов: иногда далекий корабль кажется парящим высоко над морем, а иногда становится видимым объект, который находится за линией горизонта или ниже нее.
В октябре 2025 года из-за оптического явления под названием фата-моргана в станице Голубицкой над Азовским морем появился «летающий» рыболовный траулер и прочие «парящие» корабли.
Астроному-любителю Петру Митрофанову удалось сфотографировать в Псковской области другое необычное и редкое оптическое явление под названием броккенский призрак — феномен, при котором источник света проецирует тень от объекта на поверхность тумана или облаков.