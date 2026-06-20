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Лидера зачета Moto GP дисквалифицировали за удар комиссара гонки

Марко Беццекки пропустит гонку в рамках Гран-при Чехии.

ПРАГА, 20 июня. /ТАСС/. Лидер зачета чемпионата мира по мотогонкам (Moto GP) итальянец Марко Беццекки отстранен от участия в Гран-при Чехии за удар по лицу комиссару гонки. Об этом сообщает портал Motorsport.

Во время спринтерской гонки Беццекки упал с мотоцикла. После этого комиссары гонки подошли проверить состояние мотоцикла, подбежавший к ним итальянец дважды ударил по лицу одного из маршалов.

Беццекки 27 лет, он выступает за команду «Априлья». Итальянец дважды занимал третье место в итоговом зачете Moto GP (2023, 2025). Он возглавляет личный зачет текущего сезона Moto GP.