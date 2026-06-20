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В Чикаго неизвестные открыли стрельбу по толпе людей

Огонь открыли двое мужчин, проезжавшие мимо толпы на красном внедорожнике, ранены 13 человек.

Источник: РБК

Неизвестные открыли стрельбу на юге Чикаго, 13 человек ранены, передает телеканал NBC со ссылкой на полицию.

Стрельба произошла в районе Принстон-Парк. Огонь открыли двое мужчин, проезжавшие мимо толпы на красном внедорожнике. В настоящее время их разыскивает полиция.

Возраст пострадавших — от 17 до 47 лет, 12 из них отправлены в больницы, один мужчина отказался от госпитализации. По данным CBS, 26-летняя женщина находится в критическом состоянии.

Стрельба произошла примерно в 23:00 19 июня по местному времени (около 7:00 мск следующего дня). Изначально полиция сообщала о двух пострадавших, их состояние оценивалось как удовлетворительное.

Как пишет Chicago Sun Times, за сутки по меньшей мере пять человек погибли и 19 получили ранения в результате перестрелок в Чикаго.

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