В Германии в результате утечки химикатов на заводе пострадали 25 человек

Насколько серьезны травмы, на данный момент, по информации пожарной службы Кёльна, неизвестно. Кроме того, неясно, вдыхали ли сотрудники это вещество, сообщила представительница Chempark агентству dpa. «В непосредственной зоне сотрудники носят специальные предупреждающие значки по фосгену, которые указывают на возможную контаминацию фосгеном», — сказала собеседница агентства и подчеркнула, что эти детекторы сработали.