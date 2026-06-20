В Германии в результате утечки химикатов на заводе пострадали 25 человек

В Германии пострадали 25 человек при утечке жидкости, содержащей фосген, на промышленном химическом кластере и индустриальном парке Chempark, расположенном в городе Дормагене в земле Северный Рейн — Вестфалия на западе Германии. Об этом сообщил Der Spiegel.
Пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Причины утечки пока неизвестны. Полиция Кёльна начала расследование.
Насколько серьезны травмы, на данный момент, по информации пожарной службы Кёльна, неизвестно. Кроме того, неясно, вдыхали ли сотрудники это вещество, сообщила представительница Chempark агентству dpa. «В непосредственной зоне сотрудники носят специальные предупреждающие значки по фосгену, которые указывают на возможную контаминацию фосгеном», — сказала собеседница агентства и подчеркнула, что эти детекторы сработали.
Как уточнил Chempark, встроенные меры безопасности сразу сработали, чтобы нейтрализовать вещество. Активировалась пароаммиачная завеса, и облако фосгена было быстро остановлено. Chempark добавил, что измерительные автомобили заводской пожарной службы и профессиональных пожарных служб Кёльна и Дормагена проверили прилегающие жилые районы и не выявили отклонений.
Фосген используется, среди прочего, как сырье для производства промежуточных продуктов для средств защиты растений и фармацевтической продукции. В Chempark расположено около 70 компаний химической отрасли с производственными мощностями.
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