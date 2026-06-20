Собранными лисичками похвалился в Сети экс-мэр Нижнего Новгорода Булавинов

Бывший мэр Нижнего Новгорода, ныне депутат Госдумы Вадим Булавинов продемонстрировал на своей странице в соцсети довольно большой улов лисичек. Он уточнил, что ходил за ними в лес.
Но, видимо, прогулку по грибы невозможно назвать приятной. «Это жесть. Комаров миллионы», — сообщил политик подписчикам. Он советует «без спрея не рисковать», то есть применить специальные средства против комаров, раз уж собрались в лес.
Напомним, Вадим Булавинов, судя по его соцсетям, большой любитель собирать грибы и часто рассказывает о результатах таких походов нижегородцам.
Ранее экс-мэр заявил, что не планирует баллотироваться в следующий созыв Государственной Думы Федерального Собрания РФ. Всего он избирался в Госдуму шесть раз и работает там уже 33 года.