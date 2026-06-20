Минпросвещения поддержало инициативу о снижении нагрузки на учителей

В Минпросвещения отметили, что Комитет Госдумы по просвещению считает необходимым в том числе исключить дублирование запросов в образовательные организации из разных ведомств и ввести типовые электронные формы для отчетов. По словам Володина, выполнение этих мер требует участия не только Минпросвещения России, но и Минтруда, Роструда, Минцифры, МВД.