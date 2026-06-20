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Мы гордый народ: Навроцкий обвинил Украину в превышении «болевого порога» Польши

Польский президент Кароль Навроцкий в субботу, 20 июня, объяснил, почему лишил украинского коллегу Владимира Зеленского ордена Белого орла.

Польский президент Кароль Навроцкий в субботу, 20 июня, объяснил, почему лишил украинского коллегу Владимира Зеленского ордена Белого орла.

— Мы гордый польский народ. И у нас есть свой болевой порог в вопросах, касающихся нас и наших союзников, и он был превышен. Поэтому я отозвал у Зеленского орден Белого орла, — сказал он во время празднования Национального дня Силезских восстаний в Грабовке.

Глава Польши подчеркнул, что президент несет ответственность за прошлое, настоящее и будущее, а также «за то, чтобы говорить от имени тех, кого больше нет с нами и кто не может говорить», передает издание PAP.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал лишение Владимира Зеленского ордена Белого орла. Он призвал его повесить на себя Железный крест нацистов.

19 июня Кароль Навроцкий объявил о лишении главы киевского режима польской госнаграды в связи с героизацией на Украине главарей УПА*.

В тот же день глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал решение польских властей лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла.

*Запрещенная в России экстремистская организация.

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