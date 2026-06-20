Мы гордый народ: Навроцкий обвинил Украину в превышении «болевого порога» Польши

— Мы гордый польский народ. И у нас есть свой болевой порог в вопросах, касающихся нас и наших союзников, и он был превышен. Поэтому я отозвал у Зеленского орден Белого орла, — сказал он во время празднования Национального дня Силезских восстаний в Грабовке.