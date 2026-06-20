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Решение о закрытии участка Крымской железной дороги продлили еще на два дня

Все поезда «Таврия» будут заканчивать и начинать свои маршруты на станции Керчь Южная.

КРАСНОДАР, 20 июня. /ТАСС/. Решение о временном закрытии участка Крымской железной дороги продлено еще на два дня. В связи с этим в воскресенье и понедельник все поезда «Таврии» будут заканчивать и начинать свои маршруты в Керчи, на станции Керчь Южная, сообщается в Telegram-канале «Гранд сервис экспресс».

«В воскресенье и понедельник, 21 и 22 июня, все поезда “Таврия” будут заканчивать и начинать свои маршруты в Керчи, на станции Керчь Южная. Причина — временное закрытие одного из участков Крымской железной дороги по решению владельца инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Уточняется, что это касается и тех поездов, которые по новой схеме движения, действующей с 10 июня, должны следовать маршрутами до Симферополя и Севастополя. 21 и 22 июня эти поезда тоже будут следовать только до Керчи. При этом от станции Керчь Южная пассажиров к месту назначения будут доставлять автобусами. Посадка будет производиться на привокзальной площади. До станции Керчь Южная пассажиров будут доставлять автобусами от начальных станций Севастополь, Симферополь, Евпатория.

Ранее сообщалось, что по решению владельца инфраструктуры на одном из участков железной дороги 18 июня временно остановили движение.

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