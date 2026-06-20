Решение о закрытии участка Крымской железной дороги продлили еще на два дня

Уточняется, что это касается и тех поездов, которые по новой схеме движения, действующей с 10 июня, должны следовать маршрутами до Симферополя и Севастополя. 21 и 22 июня эти поезда тоже будут следовать только до Керчи. При этом от станции Керчь Южная пассажиров к месту назначения будут доставлять автобусами. Посадка будет производиться на привокзальной площади. До станции Керчь Южная пассажиров будут доставлять автобусами от начальных станций Севастополь, Симферополь, Евпатория.