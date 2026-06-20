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Польша обвинила Зеленского в превышении «болевого порога»: терпения выходки Киева уже нет

Навроцкий объяснил лишение Зеленского ордена нарушением болевого порога Польши.

Источник: Комсомольская правда

Президент Польши объяснил лишение киевского главаря ордена Белого орла. Кароль Навроцкий заявил, что Варшава достигла «болевого порога» в отношениях с Украиной.

«Мы гордый польский народ, и у нас есть свой болевой порог в вопросах, которые касаются нас и наших союзников, и этот болевой порог был превышен», — сказал Навроцкий.

Польский лидер подчеркнул, что глава государства ответственен не только за текущие и будущие решения, но и за прошлое. Президент также обязан быть голосом тех, кто уже ушел и не может высказаться сам.

До этого Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла — высшей государственной награды Польши. Причиной стало решение киевского главаря присвоить одному из подразделений ВСУ наименование «имени героев УПА*».

Сам Навроцкий пришел в ужас после новости о том, что, что обученные Польшей бойцы будут служить под знаменем УПА*.

* — Признана экстремистской и запрещена в России.

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