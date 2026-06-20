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Бразилец Рафинья пропустит последний матч группового этапа ЧМ

Футболист получил мышечную травму в игре с командой Гаити.

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Футболист сборной Бразилии Рафинья пропустит заключительный матч группового этапа чемпионата мира против команды Шотландии. Об этом сообщает газета Globo.

В ночь на субботу сборная Бразилии одержала разгромную победу над командой Гаити со счетом 3:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Рафинья получил травму и был заменен на 40-й минуте. По информации источника, обследование выявило у игрока мышечное повреждение правого бедра, но он должен быть готов к матчу 1/16 финала.

В последнем туре группового этапа бразильцы встретятся со сборной Шотландии, матч пройдет в ночь на 25 июня по московскому времени.