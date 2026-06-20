Врач раскрыл неожиданный способ снизить на 57% риск деменции

«Данные Британского биобанка показали, что у людей с хорошей силой хвата, которые были физически активны, хорошо спали и проводили меньше времени сидя, риск развития деменции был на 57% ниже, чем у тех, кто вел менее здоровый образ жизни», — рассказал Амир Хан.