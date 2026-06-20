Врач раскрыл неожиданный способ снизить на 57% риск деменции

Врач общей практики Амир Хан назвал фактор, который может снизить риск деменции на 57%, пишет Mirror.
Как отметил специалист, исследования показывают, что физическая форма человека играет важную роль в сохранении здоровья мозга.
«Данные Британского биобанка показали, что у людей с хорошей силой хвата, которые были физически активны, хорошо спали и проводили меньше времени сидя, риск развития деменции был на 57% ниже, чем у тех, кто вел менее здоровый образ жизни», — рассказал Амир Хан.
По его словам, следует уделять внимание поддержанию активности, поскольку «каждое приседание, упражнение с эластичной лентой, лестничный пролет, сумка с покупками» полезны не только для мышц, но и для головного мозга.
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