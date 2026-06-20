Что пожелать в День медика врачам, медсестрам, медбратьям, санитарам и фельдшерам

День медика в России отмечают ежегодно в третье воскресенье июня — в 2026 году праздник выпадает на 21-е число. Это профессиональный праздник врачей, медсестер, медбратьев, фельдшеров и всех медицинских работников. Чтобы поздравить с праздником всех причастных, «Газета.Ru» подготовила открытки с пожеланиями и варианты готовых текстовых поздравлений.