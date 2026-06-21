Что можно и нельзя делать в день Федора Летнего 21 июня на Рябиновые ночи

Православная церковь 21 июня вспоминает великомученика Феодора Стратилата. В народе отмечают Федоров день. Но есть еще одно название — Рябиновые ночи. Все дело в том, что в указанный период самые короткие ночи, но самые длинные дни.
Что нельзя делать 21 июня.
Не рекомендуется сидеть без дела. Кроме того, нельзя пересчитывать мелкие купюры. Подобное может обернуться финансовыми проблемами. Не стоит делать подарки малознакомым людям. Предки верили, что таким образом можно передать счастье и удачу.
Что можно делать 21 июня.
По традиции, 21 июня было принято избавляться от ненужных вещей. А еще было принято просить прощения и проводить анализ своих поступков.
Согласно приметам, кричащие лебеди вечером обещают дождь. В том случае, если гром гремит в одном месте, то ненастье продлится долгое время.
Кстати, мы узнали, что можно и нельзя делать в день летнего солнцестояния 21 июня на самый длинный день в году.
Ранее временем мы собрали график отключения горячей воды в Минске в июне 2026: список адресов, даты отключения. Также появился график отключений и на июль 2026 года.
Тем временем белорусы рассказывают про массовое нашествие жуков-долгоносиков: «На дверях и на дверных ручных ручках — облепили все».