Что можно и нельзя делать в День Феодора Стратилата 21 июня 2026 года

Копать колодцы и работать с водой. Не зря святого прозвали Колодезником. Считается, что вода, добытая или очищенная в этот день, обретает особую целебную силу. Она способна уберечь от сглаза и исцелить недуги. Это идеальное время для ремонта водопровода, чистки источников и колодцев. Вечная усталость? 4 анализа, которые нужно сдать весной, чтобы исключить скрытый дефицитВстречать рассвет и загадывать желания. В день солнцестояния энергия природы максимальна. Встреча первого луча солнца дарует заряд бодрости на весь год. Считается, что искренние помыслы, загаданные на восходе, имеют все шансы сбыться. Одеваться в яркие, светлые цвета. Чтобы привлечь удачу и энергию светила, отдайте предпочтение желтым, золотым, красным и оранжевым тонам. Черная одежда сегодня под строгим запретом — она «глушит» солнечную энергию и привлекает неудачи. Заниматься садоводством и удобрять почву (но без фанатизма!). День подходит для удобрения огорода и легких работ в саду. Однако помните: сегодня нельзя тревожить корни растений, пасынковать или обрезать побеги — иначе они могут погибнуть. Заготавливать лекарственные травы. Собранные на Федора Стратилата зверобой, мята, душица и чабрец обладают усиленной целительной силой. Отпускать обиды и мириться. Это лучшее время для душевного очищения. Отпустите старые конфликты и гнев — негативные мысли сегодня особенно «материальны» и могут притянуть беду. Словесный садизм: 10 фраз, которые нельзя говорить даже в шуткуУпотреблять в пищу рыбу. Так как продолжается Петров пост, мясо и молочные продукты под запретом. Однако в честь воскресного дня церковный устав разрешает вкушать рыбу.