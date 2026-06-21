В Госдуме рассказали, как можно бесплатно получить дачу или участок земли

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Россияне могут бесплатно получить дачу или участок земли от государства, рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
«Чаще всего такие участки предоставляются в рамках действующего законодательства либо региональных программ, ориентированных на поддержку отдельных социальных и профессиональных групп. Например, семьи с тремя и более детьми могут рассчитывать на земельный участок при соблюдении ряда условий», — заявил он в беседе с RT.
По словам парламентария, на участок могут претендовать и молодые специалисты, работающие в сельской местности.
«Учителя, врачи, агрономы, работники культуры и другие востребованные кадры могут получить землю для личного подсобного хозяйства или индивидуального жилищного строительства. Сначала участок передается в безвозмездное пользование сроком до шести лет. Если специалист в течение этого времени продолжает работать в деревне или селе, то может оформить участок в собственность», — пояснил Гаврилов.
Кроме того, есть и те, кто может получить участок вообще без очереди: Герои России и СССР, полные кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы. Таким людям участок положен без торгов и без ожиданий.
«Причем им не нужно доказывать ни потребность в жилье, ни место работы — достаточно подтверждения статуса. Кроме того, во многих регионах есть списки льготников, имеющих право на бесплатную землю. Туда входят инвалиды, сироты, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС», — добавил он.
По словам депутата, условия получения зависят от региона, так что первым шагом становится обращение в местную администрацию или МФЦ, где можно получить список документов и подать заявление.
«Бывает и так, что человек сам находит бесхозный участок — через кадастровую карту или председателя СНТ. Если на участке никто официально не числится, можно подать заявление на его оформление. Но процесс небыстрый — сначала надо ждать год, чтобы убедиться, что прежний владелец не объявится, потом может потребоваться решение суда», — отметил Гаврилов.
Он также добавил, что не стоит забывать и о программах вроде «Дальневосточного гектара» и «Арктического гектара».
«Участвовать в них могут любые граждане России, даже если они не живут в регионе. Землю дают на пять лет — для жилья, бизнеса или сельского хозяйства. Главное — использовать ее по назначению. Иначе участок могут отозвать. Зато если все условия выполнены, землю можно оформить в собственность», — сказал депутат.