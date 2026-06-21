В Госдуме рассказали, как можно бесплатно получить дачу или участок земли

«Бывает и так, что человек сам находит бесхозный участок — через кадастровую карту или председателя СНТ. Если на участке никто официально не числится, можно подать заявление на его оформление. Но процесс небыстрый — сначала надо ждать год, чтобы убедиться, что прежний владелец не объявится, потом может потребоваться решение суда», — отметил Гаврилов.