Решение о закрытии участка Крымской железной дороги продлили ещё на два дня

Пассажиров железнодорожного сообщения с Крымом ждут изменения в выходные. Компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» сообщила, что 21 и 22 июня все поезда «Таврия» будут заканчивать и начинать свои маршруты на станции Керчь-Южная. Это касается даже тех составов, которые по новой схеме, действующей с 10 июня, должны были следовать до Симферополя и Севастополя.