Всероссийский олимпийский день отметили в «Зарядье»

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Праздничное мероприятие «Всероссийский олимпийский день» состоялось в Москве в пар��е «Зарядье». Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
В течение дня гости мероприятия могли пообщаться с олимпийскими чемпионами Алексеем Ягудиным, Артуром Далалояном, чемпионом мира Сергеем Шубенковым. Спортсмены не только отвечали на вопросы в олимпийской студии, но и раздавали автографы и фотографировались.
Также у гостей мероприятия была возможность проверить себя в нескольких видах спорта. В частности, они могли протестировать свою меткость в броске регбийного мяча, побыть гребцами на специальном тренажере и стать серферами, используя балансборды, серфскейт или импровизированную доску для серфинга.
Кроме того, можно было проверить свои навыки в гольфе и в настольном теннисе. Для всех желающих стоял тренажер для проверки силы удара в виде боксерского мешка.
Уже в вечерней программе к гостям обратился министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, отметивший, что Россия является спортивной державой и неотъемлемой частью международного олимпийского движения.
Завершило вечер выступление оркестра под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета, который был удостоен знака «Отличник физической культуры и спорта».