Всероссийский олимпийский день отметили в «Зарядье»

Также у гостей мероприятия была возможность проверить себя в нескольких видах спорта. В частности, они могли протестировать свою меткость в броске регбийного мяча, побыть гребцами на специальном тренажере и стать серферами, используя балансборды, серфскейт или импровизированную доску для серфинга.