NYT: Украина обеспокоена резким ростом применения ВС РФ баллистических ракет

На Украине обеспокоились резким ростом применения ВС России баллистических ракет. Об этом в субботу, 20 июня, сообщило издание The New York Times (NYT).
Уточняется, что в этом году РФ в среднем запускает 74 баллистические ракеты в месяц. Этот показатель увеличивался от года к году: если в 2023 Россия применяла шесть ракет в месяц, то в 2024 и 2025 — 28 и 49 соответственно. При этом около двух третей ракет успешно преодолевают противовоздушную оборону Украины.
— Массовые ракетные удары позволили нанести энергетике Украины серьезный ущерб, — сказано в статье.
На этом фоне Киев пытается создать свою баллистическую программу, но это способно привести к тому, что Россия «сделает следующий шаг».
18 июня Министерство обороны Великобритании сообщило, что Лондон передаст Киеву 150 тысяч беспилотников и 350 ракет противовоздушной обороны до конца года. Всего объем пакета помощи Киеву составит 752 миллиона фунтов стерлингов — он является частью кредита для страны в размере 2,26 миллиарда фунтов стерлингов, о котором Британия объявила в 2024 году.