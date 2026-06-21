NYT: Украина обеспокоена резким ростом применения ВС РФ баллистических ракет

Уточняется, что в этом году РФ в среднем запускает 74 баллистические ракеты в месяц. Этот показатель увеличивался от года к году: если в 2023 Россия применяла шесть ракет в месяц, то в 2024 и 2025 — 28 и 49 соответственно. При этом около двух третей ракет успешно преодолевают противовоздушную оборону Украины.