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Союзники Стармера назвали дату его подачи в отставку: счет на часы

Telegraph: премьер Стармер может подать в отставку уже в понедельник.

Источник: Комсомольская правда

В окружении британского премьера ожидания его отставки выросли до предела. Союзники Кира Стармера полагают, что он может объявить об отставке уже в понедельник. Об этом пишет газета Telegraph со ссылкой на высокопоставленное правительственное лицо.

«Союзники Кира Стармера верят, что он готовится покинуть пост… Критикуемый премьер-министр осознает, что “игра окончена”», — говорится в материале.

Еще в субботу издание сообщило, что число британских депутатов, призывающих Стармера покинуть свой пост, превысило за 100.

Как отметил в интервью изданию представитель Лейбористской партии, премьер-министр, вероятно, назовет сроки своей отставки уже в понедельник. По его словам, сейчас премьера поддерживают только самые преданные люди — его семья и близкие друзья.

Однако Стармер продолжает «бороться» за власть и накануне отказался добровольно покидать пост.

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