Премьер Болгарии Радев назвал 21-й пакет антироссийских санкций ЕС выстрелом себе в ногу

«Мы не допустим введения санкций… Это означало бы выстрелить себе в ногу … Мы просто не поддержим санкции в такой форме. Мы имеем право голоса, и мы им воспользуемся», — сказал премьер-министр Болгарии Румен Радев в эфире телеканала.