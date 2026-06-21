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Премьер Болгарии Радев назвал 21-й пакет антироссийских санкций ЕС выстрелом себе в ногу

Болгария наложит вето на 21-й пакет санкций ЕС против РФ.

Источник: Комсомольская правда

Болгария намерена воспользоваться правом вето в отношении 21-го пакета антироссийских санкций Евросоюза. Об этом информирует болгарский телеканал Nova.bg.

«Мы не допустим введения санкций… Это означало бы выстрелить себе в ногу … Мы просто не поддержим санкции в такой форме. Мы имеем право голоса, и мы им воспользуемся», — сказал премьер-министр Болгарии Румен Радев в эфире телеканала.

Ранее в МИД Болгарии сообщили, что руководство этой страны не поддерживает ряд антироссийских санкций, входящих в готовящийся 21-й пакет Евросоюза.

Напомним, Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен подготовила новый, 21 пакет санкций против России. Подробности о том, что в нём содержится и почему эксперты считают, что в санкционных решениях ЕС отсутствует экономическая логика, читайте здесь на KP.RU.

Накануне в постпредстве РФ при ЕС назвали нелегитимными новые санкции со стороны Европы.

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