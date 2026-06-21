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Панкратов: Трамп уколол Макрона, уделив особое внимание его супруге Брижит

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп попытался уколоть французского коллегу Эммануэля Макрона, уделив особое внимание его супруге Брижит. Об этом в субботу, 20 июня, высказался профайлер Руслан Панкратов, проанализировавший жесты главы Белого дома.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп попытался уколоть французского коллегу Эммануэля Макрона, уделив особое внимание его супруге Брижит. Об этом в субботу, 20 июня, высказался профайлер Руслан Панкратов, проанализировавший жесты главы Белого дома.

За последние несколько дней американский лидер минимум два раза повел себя необычно с Брижит Макрон. Сначала на саммите «Большой семерки» он наспех поздоровался с Макроном, а потом 13 секунд удерживал руку его жены.

Еще один инцидент произошел после ужина в Версальском дворце во Франции. Трамп быстро попрощался с Макроном, но снова с особой любезностью простился с Брижит. Сначала они обменялись поцелуями в обе щеки, после чего он положил ей руку на плечо. После этого первая леди Франции вежливо отступила назад. Эксперт допустил, что глава Белого дома мог вести себя так намеренно.

— Трамп систематически смещает фокус с Макрона на его жену, использует телесный контакт как способ подчеркнуть свое превосходство и опосредованно уколоть оппонента по линии статуса и мужественности. При этом жест выглядит скорее импульсивным и эгоцентричным, чем тонко просчитанным политическим приемом, — цитирует Панкратова издание Aif.ru.

18 июня издание Daily Mail сообщило, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони закатила глаза из-за реплики, которую ей прошептал Эммануэль Макрон во время саммита стран «Большой Семерки».

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