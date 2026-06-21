Панкратов: Трамп уколол Макрона, уделив особое внимание его супруге Брижит

Еще один инцидент произошел после ужина в Версальском дворце во Франции. Трамп быстро попрощался с Макроном, но снова с особой любезностью простился с Брижит. Сначала они обменялись поцелуями в обе щеки, после чего он положил ей руку на плечо. После этого первая леди Франции вежливо отступила назад. Эксперт допустил, что глава Белого дома мог вести себя так намеренно.