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СК: Напавший на посетитилей ТЦ в Краснодаре раскаялся и признал вину

Следователи допрашивают 19-летнего задержанного в ТЦ Краснодара, который напал на людей с мачете.

Источник: Комсомольская правда

Задержанный в краснодарском торговом центре 19-летний молодой человек, который напал на людей с мачете, признал вину и раскаялся в содеянном.

«Да, признаю и раскаиваюсь», — ответил он на соответствующий вопрос сотрудника правоохранительных органов, видео разместила пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

Сообщается, что задержанного подозревают в убийстве, а также в покушении на убийство двух и более человек общеопасным способом.

«20 июня 2026 года фигурант, находясь в торговом центре, расположенном по улице Западного Обхода города Краснодара, применяя нож, напал на посетителей. В результате от полученных повреждений скончалась 41-летняя женщина, еще несколько человек получили ножевые ранения», — сказано в релизе, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что в числе раненых оказался охранник торгового центра.

Тем временем 32-летний герой СВО Александр Воевода рассказал подробности нападения вооруженного мужчины в ТЦ в Краснодаре. Именно он спас людей и обезвредил напавшего на ТЦ 19-летнего парня с мачете.

Что известно о нападавшем на ТЦ в Краснодаре, читайте здесь на KP.RU.