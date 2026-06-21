СК: Напавший на посетитилей ТЦ в Краснодаре раскаялся и признал вину

«20 июня 2026 года фигурант, находясь в торговом центре, расположенном по улице Западного Обхода города Краснодара, применяя нож, напал на посетителей. В результате от полученных повреждений скончалась 41-летняя женщина, еще несколько человек получили ножевые ранения», — сказано в релизе, опубликованном в Telegram-канале ведомства.