Доцент Щербаченко: невозвратные билеты можно вернуть при задержке рейса на 30 минут

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко ответил, можно ли вернуть билет в случае задержки рейса.
По совам эксперта, пассажиры имеют право на полный возврат стоимости билетов, включая тариф и все сопутствующие сборы — топливный сбор, аэропортовый сбор.
— Граждане смогут вернуть даже невозвратные билеты при задержке рейса более чем на 30 минут. Причина задержки рейса не имеет значения при оформлении возврата, — говорит щербаченко в беседе с NEWS.ru.
Эксперт уточнил, что данное правило распространяется в том числе и на так называемые невозвратные билеты, а причина задержки рейса не влияет на возможность получения компенсации. Для оформления возврата необходимо документально зафиксировать факт опоздания вылета.
Для подтверждения задержки рейса пассажиру необходимо обратиться к представителю авиакомпании или аэропорта, чтобы поставить соответствующую отметку на посадочном талоне или маршрутной квитанции.
Следующий шаг: заполнить заявление на возврат средств, форму можно получить непосредственно в аэропорту или скачать с сайта перевозчика. При подаче документов лично рекомендуется взять подтверждение о приеме заявления.