«Нет желания быть с ней»: Гоман рассказал, почему развелся с Марией Зайцевой

Артисты Алексей Гоман и Мария Зайцева были вместе больше десяти лет. Но в 2013 году они решили развестись. Экс-супруги сохранили теплые отношения после расставания ради 13-летней дочери Александрины.
Певец признался, что развод всегда был одним из его главных страхов. Однако он отметил, что прежние чувства к Зайцевой давно угасли.
— Когда семья разрушается, и ты уже не чувствуешь ничего к женщине, а она ничего к тебе, но вы вроде как семья, у вас ребенок появился. Я сидел и очень переживал. Начал загибать пальцы — почему мне нужно остаться и почему уйти. То есть я загибал пальцы и понял: у меня нет ни одного пальца, связанного с женой. То есть у меня нет желания быть с ней вместе, — рассказал Гоман в интервью на YouTube-шоу «вМесте».
Пара рассталась больше десяти лет назад, но певец до сих пор одинок. Он признался, что эгоцентричен и не хочет менять устоявшийся образ жизни ради другого человека.
— Мне так нравится быть с самим собой, что я просто не готов. Когда ты в поиске, ты найдешь кого-нибудь. Я не в поиске. Сейчас хочется заниматься работой, песни писать, встать на ноги наконец. Мне 42 года уже. У меня ничего нет вообще! Ни квартиры, ни машины, — поделился артист.
На днях музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что неизвестные ему лица продолжают распространять ложную информацию о разводе с певицей Валерией. Он добавил, что больше не будет комментировать недостоверные сведения об этом.