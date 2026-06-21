«Нет желания быть с ней»: Гоман рассказал, почему развелся с Марией Зайцевой

— Когда семья разрушается, и ты уже не чувствуешь ничего к женщине, а она ничего к тебе, но вы вроде как семья, у вас ребенок появился. Я сидел и очень переживал. Начал загибать пальцы — почему мне нужно остаться и почему уйти. То есть я загибал пальцы и понял: у меня нет ни одного пальца, связанного с женой. То есть у меня нет желания быть с ней вместе, — рассказал Гоман в интервью на YouTube-шоу «вМесте».