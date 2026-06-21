21 июня в календаре: международный день отца, день медработника и летнего солнцестояния

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Именины.
Василий, Ефрем, Константин, Павел, Федор.
Фёдор Колодезник.
Православная церковь отмечает в этот день память великомученика Феодора Стратилата, жившего во 3−4 веках. Житие святого рассказывает о пытках, которые Феодор претерпел по приказу царя Ликиния — гонителя христиан. По преданию, святой умер на кресте, а его душу забрали и вознесли на небеса ангелы. Еще одна версия жития повествует о том, что Феодор вступил в борьбу с чудовищным змием и победил его.
На Руси великомученик Феодор Стратилат почитается как покровитель православного воинства.
Также этот день считали своим праздником колодезники — мастера, специализирующиеся на строительстве колодцев. С вечера на Федора (Феодора) они клали сковороды на места, предназначенные для колодцев, а на другое утро по тому, насколько сковорода запотела, делали выводы: есть под землей вода или лучше копать колодец в другом месте. Часто место для колодца определяли по утреннему туману: где он на заре ложится, там и нужно рыть.
Колодезную воду на Руси всегда наделяли целебными свойствами. В некоторых местах она пользовалась почти таким же почетом, как и святая. По поверью, вода, взятая из семи разных колодцев, обладает целебными свойствами. Особенно полезна она при цинге: ею обмывают заслонку из печи, на заслонку ставят больного и обливают той же водой.
С утра крестьяне выходили на луга, чтобы узнать о будущем урожае. Существовало даже специальное понятие — «стратилатовы росы», которые почитались за вещие. Если роса на Федора была обильной, это обещало хороший урожай льна и конопли.
С Федорова дня начиналась «навозница» — так называли время, когда вывозили навоз в поле. В этой работе, которая прежде, кстати, не считалась ни «черной», ни «грязной», принимала участие вся семья. Мужчины грузили навоз на телеги, дети были повозчиками, а женщины и молодежь сваливали навоз на поля и равномерно распределяли его по почве. Старики же готовили на всех обед, который непременно должен был состоять из 12 блюд — «чтобы каждый месяц был сытый».
К навозу на Руси относились с уважением, понимая необходимость удобрять землю. О нем существовало множество поговорок: «Коню — овес, а земле — навоз»; «Где лишняя навоза колышка, там лишняя хлеба коврижка» «; “Навоз отвезем, так и хлеб привезем”; “Отдавай земле долг — будет толк”.
В этот день нередко случались грозы: «Федор Стратилат грозами богат». Это не было хорошей приметой: гром и молния на Федора предвещали худую уборку сена. А очень громкие раскаты грома свидетельствовали о том, что ненастье продлится долго.
События.
1547 год — в Москве произошел «великий пожар», в котором погибло более 2500 человек.
1893 год — на Всемирной колумбовской выставке в Чикаго представлено первое колесо обозрения «Колесо Ферриса».
1909 год — Русско-Балтийский завод выпустил первый русский серийный автомобиль «Руссо-Балт».
1925 год — в Москве открыто регулярное таксомоторное движение.
1948 год — на Манчестерской малой экспериментальной машине «Baby» успешно выполнена первая компьютерная программа.
1948 год — в Нью-Йорке прошла презентация долгоиграющей пластинки.
1956 год — в СССР принята на вооружение ракета Р-5М — первая советская ракета с ядерным боевым зарядом.
1957 год — Эллен Фэйрклаф стала первой в истории женщиной в Кабинете министров Канады.
1963 год — коллегией кардиналов избран папа римский Павел VI.
1974 год — основан научно-исследовательский центр проблем безопасности дорожного движения (НИЦ БДД) МВД РФ.
1974 год — основан Волгоградский государственный университет.
1975 год — на экраны США вышел фильм Стивена Спилберга «Челюсти» (18+).
1978 год — в Лондоне состоялась премьера мюзикла «Эвита» (18+).
1988 год — на экраны выходит фильм «Кто подставил кролика Роджера» (6+).
2003 год — в Берлине прошёл последний концерт дуэта Modern Talking.
2004 год — первый в мире частный пилотируемый космический корабль «SpaceShipOne» впервые совершил суборбитальный космический полёт.
2006 год — спутники Плутона получили названия Никта и Гидра.
2019 год — в Минске состоялась церемония открытия вторых Европейских игр.
В этот день родились.
Вильгельм Кюхельбекер (1797 — 1846 г.), русский поэт, декабрист, товарищ Пушкина по Царскосельскому лицею.
Алексей Бутовский (1838 — 1917 г.), русский военный офицер, педагог, один из учредителей и член МОК.
Дамронг Ратчанубаб (1862 — 1943 г.), государственный деятель Таиланда, ученый и историк.
Жан-Поль Сартр (1905 — 1980 г.), французский философ, писатель, драматург и эссеист.
Александр Твардовский (1910 — 1971 г.), советский поэт и общественный деятель.
Изольда Извицкая (1932 — 1971 г.), советская актриса театра и кино.
Валерий Золотухин (1941 — 2013 г.), советский и российский актер театра и кино, Народный артист России.
Тони Скотт (1944 — 2012 г.), британский и американский режиссер, продюсер и сценарист.
Беназир Бхутто (1953 — 2007 г.), премьер-министр Исламской республики Пакистан (в 1988—1990 и 1993−1996 годах).
Сергей Собянин (1958 г.), российский политик и государственный деятель, третий мэр Москвы (с 2010 года).
Виктор Цой (1962 — 1990 г.), советский рок-музыкант, автор песен, лидер и вокалист рок-группы «Кино».
Дмитрий Холодов (1967 — 1994 г.), советский и российский журналист.
Кирилл Сафонов (1973 г.), российский и израильский актёр театра, кино и дубляжа.
Сулим Ямадаев (1973— 2009 г.), чеченский военачальник, перешедший в 1999 г. на сторону федеральных сил, Герой России.
Уильям, принц Уэльский (1982 г.), герцог Корнуолльский и Кембриджский, сын короля Великобритании Карла III и принцессы Дианы.
Народные приметы.
Если в этот день большие росы, лето, будь хоть сухое, даст урожай хороший. Гроза на Федора летнего — плохая уборка сена. Собака валяется по земле, мало ест и много пьет, скоро будет дождь. Росы с Федора — к урожаю льна и конопли. Если во время грозы слышатся раскаты грома, жди затяжного ненастья. Кукушка поет на сухом дереве — к временному похолоданию. Лебеди вечером раскричались — к дождю. После дождя болота зеленеют — к устойчивой непогоде. Утром на небе появляются высококучевые облака в виде хлопьев или башен — через 4−6 часов начнется гроза. Сильная роса — к ясному дню. Грачи хрипло каркают — будет гроза. Лес перед грозой стихает. Гром подолгу гремит на одном месте — ненастье затянется, переходит с места на место — похолодает, возможен град. Глухой гром — к дождику, звонкий — к ливню. На закате облака стали темно-свинцовые — ночью будет гроза. Если до полудня роса стоит — осадков не жди. 21 июня обязательно клали сковороды на те места, где хотели начать рыть колодец. На восходе их снимали, и если посудина была покрыта капельками влаги, это означало, что копать можно, вода в таком колодце будет. С Федора колодцы рой — будет вода в них чиста, светла, пьяна и от всякого лихого сглазу на пользу. Отцветает рябина — смело откройте обабкам (подберезовикам) корзины.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
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