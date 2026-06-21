21 июня в календаре: международный день отца, день медработника и летнего солнцестояния

Если в этот день большие росы, лето, будь хоть сухое, даст урожай хороший. Гроза на Федора летнего — плохая уборка сена. Собака валяется по земле, мало ест и много пьет, скоро будет дождь. Росы с Федора — к урожаю льна и конопли. Если во время грозы слышатся раскаты грома, жди затяжного ненастья. Кукушка поет на сухом дереве — к временному похолоданию. Лебеди вечером раскричались — к дождю. После дождя болота зеленеют — к устойчивой непогоде. Утром на небе появляются высококучевые облака в виде хлопьев или башен — через 4−6 часов начнется гроза. Сильная роса — к ясному дню. Грачи хрипло каркают — будет гроза. Лес перед грозой стихает. Гром подолгу гремит на одном месте — ненастье затянется, переходит с места на место — похолодает, возможен град. Глухой гром — к дождику, звонкий — к ливню. На закате облака стали темно-свинцовые — ночью будет гроза. Если до полудня роса стоит — осадков не жди. 21 июня обязательно клали сковороды на те места, где хотели начать рыть колодец. На восходе их снимали, и если посудина была покрыта капельками влаги, это означало, что копать можно, вода в таком колодце будет. С Федора колодцы рой — будет вода в них чиста, светла, пьяна и от всякого лихого сглазу на пользу. Отцветает рябина — смело откройте обабкам (подберезовикам) корзины.