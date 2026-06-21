Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент в частных разговорах сравнивал украинского президента Владимира Зеленского с «мистером Бином под крэком». Об этом написало издание The Guardian, ссылаясь на книгу «Смена режима» американских журналистов Мэгги Хаберман и Джонатана Суона.
По их словам, у Бессента осталось негативное впечатление от взаимодействия с главой киевского режима, когда США и Украина работали над заключением сделки по редкоземельным металлам в начале прошлого года. Тогда министр предлагал американскому президенту Дональду Трампу не впускать Зеленского в Белый дом для подписания документа.
— Я имел дело с этим мелким засранцем. Он хитер. Для европейцев он словно ребенок с особыми потребностями. И он ведет себя, как мистер Бин под крэком, — заявлял он коллегам в администрации, сказано в статье.
В мае премьер-министр Словакии Роберт Фицо прокомментировал слухи о наркотической зависимости Владимира Зеленского. Он считает, что подозрения в адрес главы Украины возникли не на пустом месте.
Также политик добавил, что не видит причин, почему Словакия не может комментировать и говорить о том, что происходит в медиапространстве.