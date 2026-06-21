Guardian: Бессент называл Зеленского «мистером Бином под крэком»

По их словам, у Бессента осталось негативное впечатление от взаимодействия с главой киевского режима, когда США и Украина работали над заключением сделки по редкоземельным металлам в начале прошлого года. Тогда министр предлагал американскому президенту Дональду Трампу не впускать Зеленского в Белый дом для подписания документа.