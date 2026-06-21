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Сборная Германии впервые за 12 лет вышла в плей-офф ЧМ по футболу

Немцы обыграли команду Кот-д’Ивуара в матче второго тура группового этапа.

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Сборная Германии со счетом 2:1 обыграла команду Кот-д’Ивуара в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Торонто.

В составе немецкой сборной голы забил Дениз Ундав (68-я и 90+4-я минуты). У ивуарийцев отличился Франк Кессье (30). В первом тайме арбитры отменили два гола немцев, которые были забиты с нарушениями правил.

Сборная Германии набрала 6 очков, единолично возглавила группу E и обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира. Немцы преодолели групповой этап впервые с 2014 года, по итогам того турнира сборная Германии в четвертый раз выиграла чемпионат мира. На турнирах 2018 и 2022 годов немецкие футболисты не смогли преодолеть групповой этап. Команда Германии стала третьей, обеспечившей участие в плей-офф, ранее это удалось сборным США и Мексики, соперник немцев по 1/16 финала станет известен позднее.

Сборная Кот-д’Ивуара занимает второе место с 3 очками. Также в группе E выступают сборные Эквадора и Кюрасао (обе команды не набрали очков после первого тура), матч между этими соперниками пройдет в ночь на 21 июня по московскому времени. В заключительном туре группового этапа немцы 25 июня сыграют со сборной Эквадора, команда Кот-д’Ивуара тогда же встретится со сборной Кюрасао.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир, в котором впервые принимают участие 48 команд, завершится 19 июля. Его действующим победителем является сборная Аргентины.

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