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В ОП призвали реализовать социальный проект активных каникул для школьников

Председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко считает, что учащиеся должны получить возможность бесплатных занятий в кружках и секциях.

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Школьники на каникулах в России должны получить возможность бесплатных занятий в кружках и секциях в рамках специального проекта наподобие программ активного долголетия для людей старшего возраста. Такое мнение в интервью ТАСС высказал председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

«Я считаю, что при поддержке министерства просвещения и региональных органов власти необходимо реализовать проект “Активные каникулы”, — сказал Рыбальченко, подчеркнув, что эта программа должна строиться по аналогии с “Московским долголетием” или подмосковным проектом “Активное долголетие”.

Суть проекта должна заключаться в предоставлении детям бесплатной возможности провести лето с пользой для развития при помощи групповых занятий спортом, иностранными языками, театральным искусством или подготовки к предстоящему учебному году. «Те школьники, которые не задействованы в программе летнего отдыха, связанной с выездом либо с какой-то другой спортивной активностью, именно в этом проекте могут попробовать себя по тем направлениям, по которым не смогли себя реализовать в обычное время или хотят реализовать себя именно в летний период, попробовать себя в разных проектах», — пояснил общественник.

«Например, ребенок занимается баскетболом, но хочет попробовать себя в волейболе или в футболе», — привел он пример.

Глава комиссии ОП РФ подчеркнул, что занятия можно проводить на спортивных и других площадках, которые свободны летом. «Она [работа], конечно, может выстраиваться как офлайн, так и онлайн, лучше, конечно, если будет офлайн, если дети не будут сидеть дома у компьютеров, а будут заниматься таким активным летним отдыхом», — заключил собеседник агентства.