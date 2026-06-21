В ОП призвали реализовать социальный проект активных каникул для школьников

Суть проекта должна заключаться в предоставлении детям бесплатной возможности провести лето с пользой для развития при помощи групповых занятий спортом, иностранными языками, театральным искусством или подготовки к предстоящему учебному году. «Те школьники, которые не задействованы в программе летнего отдыха, связанной с выездом либо с какой-то другой спортивной активностью, именно в этом проекте могут попробовать себя по тем направлениям, по которым не смогли себя реализовать в обычное время или хотят реализовать себя именно в летний период, попробовать себя в разных проектах», — пояснил общественник.